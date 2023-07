La Tunisie bénéficiera d’une période expérimentale pour l’installation de la technique StarLink

Dans le souci de développer et de consolider les services de télécommunications et d’Internet par satellite, le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, en visite de travail aux Etats-Unis, s’est rendu à des entreprises américaines spécialisées dans ce domaine, à l’instar de StarLink, d’Astranis, et d’Amazon Kuiper.

Ces visites ont été focalisées sur les solutions et les services de communication satellitaires, et les modèles de satellite lancés par ces sociétés et leur mode de fonctionnement. Les différentes régions du monde sont ainsi couvertes par un réseau de télécommunication et d’Internet, à travers 4436 satellites, ainsi que des stations au sol.

Les deux parties ont convenu des clauses de la convention, en vertu de laquelle, la Tunisie bénéficiera d’une période expérimentale pour l’installation de la technique, StarLink (StarLink est un fournisseur d’accès Internet par satellite de la Société, SpaceX ,fondée par Elon Musk), à large portée, dans certaines régions, en vue d’effectuer les tests nécessaires, outre le développement du cadre organisationnel régissant l’utilisation de cette technologie moderne.

Lors de sa visite à la société Amazon, la délégation tunisienne a pris connaissance du projet « KUIPER », consistant dans le lancement de 3346 satellites, en vue de l’échange de données à haut débit, et à très haut débit dans les régions lointaines…

Le ministre des Technologies de la communication s’est également rendu au siège du département d’Etat à la justice US, et a rencontré une délégation du FBI, où il était question de l’échange d’expériences pour faire face aux menaces croissantes sur la toile, et contrer la cybercriminalité.

