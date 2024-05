Dans son 68Ã¨me anniversaire, le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res salue des gÃ©nÃ©rations successives de diplomates tunisiens

Dans son 68ème anniversaire, le ministère des Affaires étrangères salue des générations successives de diplomates tunisiens

La Tunisie célèbre ce vendredi 03 Mai 2024, la journée nationale de la diplomatie, correspondant au 68ème anniversaire de la création du ministère des Affaires étrangères.

« La diplomatie tunisienne est résolue à défendre les intérêts nationaux suprêmes, ainsi que les Tunisiens à l’étranger, et à faire valoir l’étendard national dans les différents forums, ce qui illustre la place privilégiée dont bénéficie notre pays dans son environnement régional et international », écrit le département du Nord-Hilton dans un communiqué paru cet après-midi.

« La diplomatie tunisienne a réussi à consacrer les attributs de l’indépendance, et à soutenir l’effort national de développement, à travers un réseau de relations de coopération et de partenariat solide et diversifié, avec des pays frères et des groupements régionaux », souligne la même source.

Les générations successives de diplomates tunisiens ont poursuivi la marche en vue de préserver la souveraineté de la Tunisie, d’appuyer les attributs de son indépendance, et de défendre les questions de droit et de libération, en prime la cause palestinienne.

Gnetnews