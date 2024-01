Tunisie : Le ministre de l’Enseignement supÃ©rieur prÃ©side la rÃ©union de la commission nationale de l’Ã©nergie atomique

Tunisie : Le ministre de l’Enseignement supérieur préside la réunion de la commission nationale de l’énergie atomique

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a présidé hier, mardi 09 janvier 2024, la 38ème réunion de la commission nationale de l’énergie atomique, en présence des représentants des différents ministères et organismes concernés.

Le ministre a souligné, en prélude, que cette réunion reflète l’engagement de la commission en matière de suivi et de consolidation des efforts de la Tunisie, en matière d’usage pacifique de l’énergie et des techniques nucléaires dans différents domaines, à l’instar de l’énergie, de la recherche scientifique, de l’industrie, de la santé…conformément aux priorités nationales et des objectifs dont l’Etat planifie la réalisation, de manière à ce que cela soit fait, selon des méthodes sûres et conformes aux standards mondiaux de sécurité.

Etant donné le développement continu des usages de la technologie nucléaire et son extension aux différents aspects de la vie, il convient de déployer des efforts supplémentaires pour améliorer les législations, réglementations et systèmes, en vue d’un encadrement global et cohérent desdits usages, notamment pour ce qui est de la sécurité et garanties nucléaires, tout en comblant le vide juridique et en termes de contrôle, rapporte le ministère de l’enseignement supérieur dans un communiqué.

La séance de travail a été focalisée sur différents sujets dont le suivi du projet de loi cadre des usages pacifiques des énergies et techniques nucléaires, en vue de mettre en place un cadre juridique et de contrôle complet pour tenir les engagements de la Tunisie, et la protection des personnes, biens et de l’environnement.

Une équipe d’experts issue de la commission a planché sur l’élaboration des principaux constituants de l’arsenal législatif, et de contrôle des activités nucléaires répondant aux standards et conventions internationales, le projet de loi-cadre a été transféré aux services de la présidence du gouvernement.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur l’examen la teneur de l’accord de coopération entre le gouvernement tunisien et la Russie dans le domaine des usages pacifiques de l’énergie nucléaire, lequel assure le cadre approprié de coopération et d’échange scientifique et technologique, ainsi que le transfert des connaissances et la construction des compétences. Autant d’éléments qui permettront de développer le partenariat, l’échange technologique, et les recherches dans les domaines des sciences et technologies nucléaires utilisées dans la médecine, l’industrie, l’agriculture et autres, ainsi que la mise à disposition des équipements scientifiques nécessaires.

Les clauses de cet accord concernent l’enseignement, l’apprentissage, la formation des formateurs, particulièrement l’intégration des cadres, chercheurs et techniciens dans des réseaux d’excellence internationale, et la facilitation du transfert de la technologie dans le pays.

Gnetnews