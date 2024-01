La Tunisie cherche à se positionner sur le marché « Halal », face à une demande grandissante dans le monde

Une réunion a eu lieu hier, mardi 23 janvier au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, autour du certificat de conformité « des aliments Halal », et leur contribution à la relance des exportations vers les marchés de consommation.

Cette réunion, à laquelle a pris part le mufti de la république, Hichem Ben Mahmoud, s’inscrit dans le cadre de la demande grandissante de la consommation des produits Halal, avec la hausse de la base des consommateurs musulmans, soit dans les pays à majorité musulmane, ou dans des régions où il y a une minorité de musulmans.

La demande de ces denrées s’est accrue de 6,5 % entre 2018 et 2024, avec l’élargissement de la base des produits alimentaires concernés par le certificat Halal (viande, volailles, produits de mer, fruits, légumes, produits laitiers, céréales, huile, graisse, confiseries, etc).

Le marché des produits Halal recèle d’importantes opportunités pour les entreprises industrielles tunisiennes opérant dans le secteur des industries agro-alimentaires pour adapter leurs produits, attirer cette catégorie de consommateurs, et conquérir de nouveaux marchés, leur permettant de relancer les exportations et d’en diversifier les destinations ; en engrangeant une plus grande plus-value.

Plus de 100 entreprises industrielles et nationales ont obtenu un certificat, « Halal » depuis 2013, dans plus de 20 secteurs.

La Tunisie est membre de l’Institut de Normalisation et de Métrologie pour les Pays Islamiques (SMIC), à travers l’Institut nationale des normes et propriété industrielle (INNORPI) depuis 2010.



L’INNORPI adopte les normes émises par le SMIC, comme normes tunisiennes depuis 2012.

La cheffe de cabinet de la ministre de l’Industrie, Ahlem Béji, a indiqué que le ministère et ses structures compétentes appuient en collaboration avec le cabinet du Mufti, tous les efforts consentis en vue de soutenir les différentes entreprises nationales à s’inscrire dans l’obtention du certificat « Halal ».

Le mufti de la république a salué l’important rôle de l’INNORPI en vue de faire connaitre ses prestations en la matière, en collaboration avec le centre technique des industries alimentaires et les autres structures concernées.

Gnetnews