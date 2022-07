La Tunisie collecte 6,7 millions de quintaux de céréales, en grande partie du blé dur

Les quantités de céréales collectées jusqu’au 7 Juillet 2022 ont atteint 6,7 millions de quintaux enregistrant une légère hausse de 3% par rapport à la campagne précédente. A la même date en 2021, les quantités collectées ont été 6,5 millions de quintaux, annonce ce jeudi, l’observatoire national de l’Agriculture.

Abordant la campagne de collecte des céréales, l’observatoire indique que les quantités collectées se répartissent comme suit :

– Blé dur : 5,946 millions de quintaux soit 89% des quantités collectées ;

– Blé tendre : 0,308 millions de quintaux soit 5% des quantités collectées ;

– Orge : 0,399 millions de quintaux soit 6% des quantités collectées ;

– Triticale : 2 404.

Quelque 62 % des quantités collectées proviennent des gouvernorats du Nord-ouest avec 4,155 millions de quintaux, tandis que les gouvernorats du nord-est et du centre ont réalisé respectivement 1,965 millions de quintaux et 535 mille quintaux, ce qui équivaut à 30% et 8%.

L’ONAGRI impute le creusement du déficit de la balance commerciale alimentaire estimé à 1559 ,7 MD, au mois de juin 2022, à l’augmentation des importations des céréales durant les mois d’avril et mai (+ 48,6 % à la fin du même mois).