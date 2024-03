La Tunisie commémore le 8ème anniversaire de la bataille de Ben Guerdane, une audience le 11 Mars

La chambre pénale des affaires de terrorisme à la Cour d’appel de Tunis examinera le 11 Mars courant, l’affaire dite « des évènements » de Ben Guerdane, qui est survenue le 07 Mars de l’année 2016, lorsque un groupe terroriste a pris d’assaut la ville, dans une tentative d’en prendre le contrôle.

Quelque 96 accusés dans cette affaire vont comparaitre devant la justice, qui avait rendu le 6 Mars 2022, des jugements en première instance à la peine capitale contre 16 accusés, à la prison à perpétuité contre 15 autres, à la prison entre 20 et 30 ans contre 14 accusés, et entre 4 et 15 ans d’incarcération contre d’autres, rapporte la TAP.

La Tunisie commémore ce jeudi 07 Mars 2024 le 8ème anniversaire de la bataille de Ben Guerdane.

Le 07 Mars 2016, cette ville frontalière du sud-est de la Tunisie a déjoué, avec bravoure et courage, un plan terroriste maléfique, qui visait à confisquer Ben Guerdane et y instaurer « un Emirat de Daech ».

Des attaques simultanées contre une caserne de l’armée nationale, un poste de police et le quartier général de la garde nationale ont été perpétrées. Les forces sécuritaires et militaires ont pu, avec l’appui de la population, contrer ces assauts, à l’issue de violents affrontements les ayant opposés aux éléments terroristes.

Les habitants ont, en effet, apporté plein soutien aux forces armées, se sont ralliés aux combats et ont pourchassé les assaillants, mus par un magnifique sens d’appartenance et de patriotisme.

Ben Guerdane s’est érigé, depuis, en symbole de lutte contre le terrorisme . A cette attaque inédite, la riposte militaire et sécuritaire était sans appel, les combats ont été tranchés dans quelques heures : l’ennemi a été contré, des dizaines de terroristes neutralisés, et plusieurs autres captivés.

Ben Guerdane s’en est sorti victorieuse et fière.

Gnetnews