La Tunisie compte 3 millions de familles, l’ISF est de 1,8 enfants/ femme (ministre)

La ministre de la Femme et de la Famille, Amel Belhaj Moussa, a déclaré ce vendredi 15 septembre que la Tunisie s’évertue, à travers ses politiques publiques, ses plans de développement, et ses programmes, à gagner des paris, notamment ceux liés aux mutations démographiques.

Participant au sommet démographique de Budapest (Hongrie), la ministre a cité des indicateurs démographiques, à l’instar du prolongement de l’espérance de vie à 76 ans, de l’évolution du nombre des familles à 3 millions, et un début de vieillissement de la population, dans la mesure où les Tunisiens âgés de 60 ans et plus, atteindront les 22,6 %, en 2044, contre 13 % actuellement.

La moyenne d’accroissement démographique en Tunisie, est parmi les plus basses, se situant à 1.03 %, du fait de la baisse de l’indice synthétique de fécondité (ISF), qui est passé de 2.4 enfants/ femme en 2014, à 1.8 enfants/ en 2021.

« La question démographique et ses répercussions sur l’institution familiale n’est pas isolée des contraintes économiques mondiales, du changement des mentalités, et de l’approche des pays de leur rôle social », a-t-elle souligné.

Amel Belhaj Moussa a, par ailleurs, présenté certains indicateurs, découlant de la priorité accordée à l’éducation, à l’enseignement et à la femme, notamment le taux de scolarisation élevé, la proportion des étudiantes, la présence de la femme dans les secteurs vitaux, comme la médecine, la pharmacie, la justice, et les hautes fonctions au sein de l’administration.

La Tunisie œuvre à consolider le modèle de la famille nucléaire, en misant, constamment, sur la priorité de l’éducation et de l’enseignement, et en renforçant la résilience de la famille face aux difficultés économiques, à travers les programmes de soutien, d’Amen social et d’autonomisation économique, a-t-elle indiqué.

La ministre avait rencontré hier jeudi, la présidente de la Hongrie, Katalin Novák, au siège de la Maison de la Musique hongroise.

