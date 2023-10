La Tunisie condamne avec fermeté l’attentat terroriste à Ankara

La Tunisie a condamné avec fermeté, dimanche 01er octobre, l’attentat terroriste ayant secoué la capitale turque le matin du même jour, ayant visé le siège de la police relevant du ministère de l’Intérieure à Ankara.

La Tunisie exprime, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, sa « solidarité » avec la Turquie, et réitère son « refus catégorique et de principe de toutes les formes de violence, de terrorisme et d’extrémisme ».

Tunis appelle à « la conjugaison des efforts internationaux pour lutter contre le fléau du terrorisme, et l’extirper à la racine à travers tous les coins du monde ».

Gnetnews