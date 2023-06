La Tunisie condamne avec fermetÃ© le saccage de la rÃ©sidence de son ambassadeur Ã  Karthoum

La Tunisie condamne avec fermeté le saccage de la résidence de son ambassadeur à Karthoum

« La Tunisie condamne, avec fermeté, l’intrusion de groupes armés au siège de la résidence de l’ambassadeur de la république tunisienne à Karthoum, et son pillage, en abusant de son contenu », déplorant « une violation grave de la convention de Vienne, régissant les relations diplomatiques, et une atteinte criante à la sacralité des sièges des missions diplomatiques ».

La Tunisie appelle, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, paru dimanche, »à poursuivre et à juger les coupables », réitérant « sa position constante appelant à la retenue et à l’arrêt immédiat de la guerre, et à faire valoir l’intérêt suprême du peuple soudanais. »

Tunis affirme, pleinement, « son soutien à l’ensemble des efforts régionaux et internationaux, visant à confirmer la trêve et à revenir au dialogue en vue d’une sortie de crise ».

Gnetnews