La Tunisie condamne lâ€™attaque terroriste en Autriche

La Tunisie condamne l’attaque terroriste en Autriche

La Tunisie exprime ce jeudi 05 novembre sa « vive condamnation » de l’attaque terroriste survenue la nuit du 02 novembre 2020 à Vienne (Autriche), et ayant fait des morts parmi des civils.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères paru cet après-midi, la Tunisie exprime sa « totale solidarité » avec le gouvernement autrichien, dans ses efforts pour lutter le terrorisme et l’extrémisme.

Tunis réitère sa détermination « à œuvrer avec ses partenaires régionaux et internationaux, pour faire face à ces fléaux attentatoires aux valeurs de liberté, de démocratie et de coexistence pacifique », appelant « à l’unification des efforts en vue de réaliser la sécurité, la stabilité et le bien être pour l’humanité toute entière ».

Les fusillades survenues lundi dernier dans le centre-ville de Vienne, « une attaque terroriste », selon le chancelier autrichien Sebastian Kurz, avaient fait 4 morts et plusieurs blessés.

Gnetnews