La Tunisie condamne l’autodafé du Coran à Stockholm

La Tunisie condamne fermement l’autodafé du Coran, par un extrémiste à Stockholm (Suède). Un acte qui a coïncidé avec la célébration de l’Aïd al-Idha, dans une provocation flagrante et délibérée contre les sentiments des musulmans dans le monde entier et dans le mépris de leurs croyances.

La Tunisie exprime, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, son rejet catégorique de ce crime, pointant des pratiques odieuses, qui sont loin de la liberté de penser et d’expression, et sont contraires aux valeurs humaines universelles portées par les saints livres célestes.

Elle appelle la communauté internationale à intervenir, en toute urgence, pour mettre un terme à ce genre d’acte et à l’islamophobie grandissante, poursuivre et traduire en justice leurs auteurs.

Elle réaffirme la nécessité de rejeter la violence, la haine et l’extrémisme, et de faire valoir les valeurs de modération, de tolérance et de coexistence pacifique entre les peuples, prônées par l’Islam.