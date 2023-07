La Tunisie condamne l’offensive israélienne à Jénine, Israël opte pour l’escalade

« La Tunisie condamne fermement les agressions militaires et les attaques répétées menées par la force occupante dans les territoires palestiniens, en particulier la ville de Jénine et son camp en Cisjordanie, qui en ont causé des martyrs et des dizaines de blessés parmi les Palestiniens non armés, en violation flagrante des résolutions de la l’égalité internationale et de toutes les règles internationales ».

La Tunisie réitère, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, « son rejet catégorique des attaques brutales et des pratiques systématiques de la force occupante contre le peuple palestinien frère, et appelle la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l’ONU à assumer leur responsabilité pour mettre fin aux dangereuses escalades par ces forces brutales et à les empêcher d’agir en tant qu’entité qui transcende les lois et les réglementations internationaux ».

« La Tunisie renouvelle sa position constante de soutien au peuple palestinien frère afin qu’il rétablisse ses droits légitimes, et instaure son État indépendant sur ses terres ayant pour capitale, Al-Quds Al-Sherif ».

L’offensive israélienne contre la ville de Jénine et son camp en Cisjordanie atteint son deuxième jour. Les forces d’occupation ont déployé tôt ce mardi, des renforts supplémentaire en vue d’une incursion dans le camp, au milieu de déclarations de responsables israéliens sur la poursuite de l’opération, jusqu’à ce que son objectif consistant à extirper la résistance, soit réalisé, rapporte al-Jazeera.

Des milliers de civils palestiniens ont été contraints à l’exode pour fuir le feu israélien visant leurs domiciles, selon la même source.

Entretemps, le bilan de cette agression s’alourdit pour atteindre 9 martyrs palestiniens à Jénine, et plus de 100 blessés.