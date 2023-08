La Tunisie confrontÃ©e Ã  une flambÃ©e des prix, une tendance inflationniste analysÃ©e par Moez Hadidane

La Tunisie confrontée à une flambée des prix, une tendance inflationniste analysée par Moez Hadidane

La Tunisie est confrontée à une augmentation notable de l’inflation, entraînant une hausse des prix qui touche divers secteurs de la vie quotidienne des citoyens. Cette tendance inflationniste, reflétée par un taux d’inflation d’environ 10%, suscite des préoccupations économiques et sociales. L’impact de cette inflation, qui dépasse le niveau moyen observé en 2022, est ressenti à la fois dans les dépenses familiales, les investissements et la perception générale de la stabilité économique.

Dans cet article, nous explorons les raisons sous-jacentes de la montée de l’inflation en Tunisie, en nous appuyant sur les analyses de l’économiste Moez Hadidane.

Taux d’inflation Actuel : Un défi économique majeur

L’inflation se situe autour de 10% en Tunisie, un chiffre alarmant par rapport à d’autres indicateurs économiques, met en évidence Moez Hadidane. « Cette inflation n’incite pas les épargnants à épargner, ni les investisseurs car il est difficile de faire un taux de rendement d’investissement qui dépasse les 10% », note-t-il.

Cumulés sur les cinq dernières années, les prix ont augmenté de 41,3% et de 110% depuis 2010. Il s’agit là de l’inflation réelle ressentie.

Les principaux acteurs de l’inflation

L’expert identifie les groupes de produits qui ont le plus contribué à cette hausse des prix en 2023. Il souligne que « les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées (26,2%), le transport (12,7%) et le logement (19,2%) » ont été les principaux contributeurs. Hadidane met également en évidence l’impact significatif des produits administrés et subventionnés sur l’inflation globale.

Racines structurelles et externes

Moez Hadidane creuse plus profondément en identifiant les racines de cette inflation.

Il pointe du doigt le déséquilibre entre la masse monétaire et la production réelle. Dans ce sens, il fait référence notamment à la sur-dimension de la masse salariale dans la fonction publique. «La Banque Centrale a injecté beaucoup d’argent pour payer les salaires des fonctionnaires qui ne contribuent pas à la création de richesse».

Autre facteur de cette inflation galopante, la nature de l’économie tunisienne qui est une économie dite de consommation. « Nous importons beaucoup plus que nous exportons. Ainsi cette économie de consommation nous oblige à répercuter les prix internationaux sur les prix locaux. C’est ce qu’on appelle l’inflation importée. Par ailleurs, « la production nationale est bien en dessous du niveau de consommation ».

Hadidane évoque également l’aspect structurel de l’inflation. « Il y a une inflation dite incompressible qui se situe en Tunisie à 5%. Elle est la conséquence directe des défaillances dans les systèmes de distribution. Ces pratiques habituelles ont contribué à l’auto-entretien de l’inflation ». Il évoque également les défis à venir, notamment les subventions et les compensations. Les équilibres financiers fragiles de l’État pourraient rendre difficile le maintien de subventions, contribuant ainsi à une inflation continue.

Perspectives futures

Moez Hadidane offre un aperçu des perspectives futures de l’inflation en Tunisie, en évoquant la corrélation avec les prix mondiaux. Cependant, des facteurs tels que les tensions géopolitiques et les variations des prix des matières premières pourraient influencer l’inflation.

L’inflation en Tunisie est de plus en plus influencée par les fluctuations des prix mondiaux, créant des défis économiques supplémentaires pour le pays. Cette relation entre l’inflation et les prix mondiaux présente un décalage temporel de 3 à 6 mois, où les effets des variations mondiales se répercutent sur l’économie nationale. Actuellement, des tendances de décontraction des prix mondiaux pour des produits tels que les céréales et le pétrole sont observées, laissant entrevoir une possible baisse de l’inflation. Cependant, des facteurs géopolitiques viennent perturber ces attentes.

« La récente reprise des tensions entre la Russie et l’Ukraine a provoqué une remontée des cours des céréales sur les marchés internationaux. Parallèlement, les pays du Golfe et la Russie ont pris la décision de réduire la production de pétrole, ce qui pourrait induire une hausse des prix du baril. Ces développements, s’ils se concrétisent, pourraient non seulement freiner la tendance à la baisse de l’inflation, mais également générer une augmentation, voire une instabilité, du rythme de l’inflation en Tunisie », relève l’économiste.

Cependant, les implications ne se limitent pas aux fluctuations mondiales. La Tunisie doit également faire face à des défis internes, notamment en ce qui concerne les compensations. « L’État est confronté à une situation délicate où il n’a pas les ressources financières nécessaires pour soutenir des subventions à des secteurs clés tels que l’Office des céréales, la STEG (Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz) et la STIR (Société Tunisienne des Industries de Raffinage). Alors même que ces subventions sont indispensables pour maintenir les prix abordables, les équilibres budgétaires fragiles de l’État posent des contraintes majeures », poursuit-il.

L’économie tunisienne est ainsi dans une position complexe, devant jongler entre la nécessité de maintenir des subventions pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens tout en s’efforçant de rétablir ses équilibres budgétaires. Une éventuelle décision de l’État de fermer les yeux sur les prix des produits subventionnés, pour faire face aux défis financiers, pourrait entraîner des répercussions directes sur la vie quotidienne des Tunisiens. « On le ressent déjà aujourd’hui avec la crise pain ».

Toujours selon Hadidane, l’inflation en Tunisie pourrait également être impactée par les variations des prix de l’électricité. Les factures énergétiques de la STEG ont un impact significatif sur l’inflation globale, ajoutant une couche de complexité à la dynamique inflationniste.

En somme, cette analyse souligne la complexité de l’inflation en Tunisie, révélant des défis structurels et externes profonds. Malgré les fluctuations potentielles, il semble que l’inflation restera à un niveau élevé, avec des projections limitant sa baisse en dessous de 7%. L’avenir économique de la Tunisie reste ainsi confronté à une dynamique inflationniste délicate, requérant des mesures stratégiques pour maintenir la stabilité.

Wissal Ayadi