La Tunisie continue à être sous l’effet d’un dôme de chaleur, températures en hausse à compter de dimanche

La Tunisie est sous l’effet, en ce mois de juillet 2023, d’un dôme de chaleur, à l’instar de plusieurs pays de la région méditerranéenne, qu’ils soient au Sud, ou au Nord.

D’un jour à l’autre, on nourrit l’espoir de voir la brise estivale, coutumière à nos contrées, apporter un peu de fraîcheur, mais il n’en est rien. Nos jours sont semblables à nos nuits ; au soleil brûlant de la journée succède un air irrespirable et lourd le soir.

A l’exception d’une baisse provisoire prévue en milieu de semaine prochaine, la période à venir n’apporte pas, hélas, des changements notables. La canicule ne semble pas prête à nous accorder une quelconque trêve ; le thermomètre continue à grimper pour atteindre des pics.

Dans un bulletin rendu public ce vendredi, l’INM prévoit la poursuite des températures élevées dans la plupart des régions.

La hausse sera sensible, notamment, le dimanche 23 et le lundi 24 juillet, avec des températures au-dessus des moyennes habituelles de 06 à 10°, atteignant localement les 14° notamment dans les régions du Nord, et du Centre-Est ; les maximales seront comprises entre 42 et 48°.

Les températures devraient baisser et se rapprocher des normales saisonnières dans le Nord, et puis progressivement au Centre, à compter du mercredi 26 juillet, et puis les jeudi et vendredi 27 et 28 du mois, pour repartir à la hausse avec la fin du mois, où elles seront supérieures aux normales de la saison de 4 à 8°.

Gnetnews