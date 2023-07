La Tunisie décide d’augmenter le nombre de bourses aux étudiants subsahariens de 25 %

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a annoncé la décision de la Tunisie d’augmenter le nombre de bourses, consacrées aux pays subsahariens de 25 % au titre de l’année universitaire 2023/ 2024.

Présent au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement africains sur le capital humain tenu les 25 et 26 juillet à Dar es Salam (Tanzanie), il a affirmé que notre pays était pionnier, en termes de mise à disposition des opportunités de formation, des bourses d’études et des programmes d’aide technique en faveur de plus de 40 pays africains, consacrant, ainsi, plus de 1000 bourses pour les étudiants africains.

Le gouvernement tunisien a décidé, aussi, de créer l’agence tunisienne des étudiants étrangers, comme organe exécutif de la diplomatie de la connaissance, pour accompagner les étudiants étrangers du projet d’étude en Tunisie jusqu’à la période post-diplôme, ce qui est de nature à renforcer la place de la Tunisie, en tant que destination universitaire internationale dans la région, et à dégager des ressources supplémentaires pour la collectivité nationale, a-t-il souligné.

La Tunisie a choisi la voie de l’investissement continu dans le capital humain, et ne s’est pas défaite de cette priorité, a-t-il assuré. Le pays occupe toujours la première position, dans le monde, en matière de financement gouvernemental de chaque élève de l’enseignement secondaire, selon le PIB par tête d’habitant.

Au cours des cinq dernières années, les dépenses allouées à l’enseignement supérieur ont augmenté de 37 %, et celles allouées à chaque diplômé de 50 %, ce qui traduit la poursuite de l’investissement dans l’enseignement supérieur, malgré les difficultés des finances publiques.

Le ministre a déclaré, en préambule, que l’Afrique est un continent jeune et démographiquement, dynamique, et présente un environnement mature pour les nouvelles idées, la technologie et la croissance, mais fait face à des défis immenses, comme la faiblesse des ressources consacrées à la formation du capital humain, et la fuite des cerveaux, ce qui appelle à plus de solidarité et de coopération internationale.

