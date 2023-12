La Tunisie dénonce les atrocités à Gaza et appelle à des réformes mondiales immédiates

Le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie, Nabil Ammar, a appelé la communauté internationale à tirer des leçons de l’histoire, récente et lointaine, lors de sa participation à une réunion ministérielle de haut niveau à Genève. Ammar a plaidé pour la fin de l’occupation des territoires palestiniens et a insisté sur la nécessité de garantir les droits légitimes du peuple palestinien, reconnus à l’échelle internationale

Ammar a souligné les attaques meurtrières et aveugles qui ont semé la mort parmi les civils désarmés, y compris des enfants, des femmes, et même le personnel médical.

Le ministre a critiqué la communauté internationale pour son incapacité à prévenir immédiatement cette agression barbare et à tenir l’entité occupante responsable du génocide. Il a déploré l’échec du système multilatéral, dénonçant la décrédibilisation de ce dernier et le transformant en « une jungle mondiale ».

Ammar a souligné le décalage entre les objectifs initiaux du multilatéralisme et ses réalisations actuelles, mettant en lumière la perte de confiance mondiale dans le système. Il a déclaré que le monde est gouverné par la force militaire et une économie prédatrice, mettant en danger la vie, la sécurité mondiale et la survie de la planète.

Le ministre a critiqué la position d’un seul pays capable de contrecarrer la majorité de la communauté internationale sur des questions cruciales des droits de l’homme, citant le génocide à Gaza comme un échec flagrant du système établi depuis 1948. Il a appelé à des réformes radicales et démocratiques au niveau de la gouvernance mondiale.

La Tunisie a réitéré son soutien au peuple palestinien, rejetant toute forme d’expulsion ou de déplacement forcé. Nabil Ammar a appelé la communauté internationale à mettre fin au colonialisme, à restituer les droits légitimes du peuple palestinien, et a souligné l’engagement de la Tunisie en faveur de la paix basée sur la justice.

Gnetnews