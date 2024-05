La Tunisie, Ã©lue Ã  la prÃ©sidence du conseil exÃ©cutif de l’ACSAD en Arabie Saoudite

La Tunisie, élue à la présidence du conseil exécutif de l’ACSAD en Arabie Saoudite

L’Assemblée Générale du Centre arabe pour l’étude des zones arides et des terres sèches, (ACSAD), a annoncé l’élection de la Tunisie, en la personne du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, à la présidence du Conseil exécutif de l’ACSAD, et ce en marge de la réunion organisée en Arabie Saoudite, en présence des ministres de l’Agriculture, des membres de l’AG, ainsi que du représentant de la ligue arabe, rapporte, ce vendredi, le ministère de l’Agriculture dans un communiqué.

L’Arabie saoudite a été élue, en la personne de son ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Abdulrahman Bin Abdul Mohsen Al-Fadhli, à la présidence de l’Assemblée Générale dans sa 37ème session.

Les participants ont été unanimes quant à la nécessité de développer l’action du Centre arabe pour l’étude des zones arides et des terres sèches, et d’en activer le rôle dans la promotion du développement durable, à travers la consolidation de la coopération et de la coordination, avec les pays arabes, conformément à leurs besoins et aux priorités de leurs plans et programmes, en vue de faire face aux défis, et d’aplanir les difficultés, entravant le développement agricole arabe.

Gnetnews