La Tunisie élue membre du conseil de l’Organisation internationale de la normalisation : Une reconnaissance pour l’INNORPI

La Tunisie, représentée par l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI), a été élue membre du Conseil de l’Organisation Internationale de la Normalisation (ISO) lors de la 45ème assemblée générale de cette organisation qui s’est tenue du 18 au 22 septembre 2023 à Brisbane, en Australie.

Nafâa BOUTITI, Directeur Général de l’INNORPI, représentera la Tunisie au sein du Conseil de l’ISO pendant une période de trois ans à partir de l’année prochaine (2024-2026), comme indiqué dans un communiqué publié par le Ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines ce lundi.

Le communiqué précise : « L’obtention du statut de membre au sein du conseil de l’ISO permettra à l’INNORPI de participer aux politiques de normalisation internationale en tenant compte des besoins nationaux et des orientations stratégiques de la Tunisie ».

Il est à noter que l’Organisation Internationale de la Normalisation regroupe 167 États membres et supervise plus de 340 comités techniques dans divers domaines économiques et secteurs industriels. Elle joue un rôle essentiel en tant que lien entre les secteurs public et privé dans l’élaboration de normes internationales.

Gnetnews