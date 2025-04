La Tunisie en route pour lâ€™Exposition Universelle 2025 Ã  Osaka

La Tunisie en route pour l’Exposition Universelle 2025 à Osaka

La Tunisie s’apprête à marquer sa présence à l’Exposition Universelle Osaka 2025, qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre sur l’île artificielle de Yumeshima, au Japon. Placée sous le thème « Concevoir la société du futur, Imaginer Notre Vie de Demain », cette édition de l’Expo Universelle réunira près de 160 pays et accueillera environ 28 millions de visiteurs.

Avec un pavillon de 300 m², la Tunisie mettra en avant son expertise, sa culture et son innovation à travers trois axes majeurs :

Gestion et optimisation des ressources en eau: présentation des avancées technologiques tunisiennes en matière d’économie d’eau et d’agriculture durable.

Agriculture responsable et patrimoine culinaire: valorisation des produits du terroir et du modèle agricole tunisien, alliant tradition et modernité.

Science et médecine: mise en lumière des progrès biomédicaux tunisiens et des innovations en santé.

Un levier pour le rayonnement économique et culturel

Organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), la participation tunisienne à l’Expo Osaka 2025 vise plusieurs objectifs stratégiques :

Renforcer le partenariat économique avec le Japon, l’un des principaux investisseurs en Tunisie.

Promouvoir les Objectifs de Développement Durable (ODD), en accord avec la vision nationale.

Positionner la Tunisie comme un hub technologique et logistique reliant l’Afrique et le reste du monde.

Attirer les visiteurs internationaux, en mettant en avant la richesse historique et culturelle de la Tunisie, de l’époque carthaginoise à aujourd’hui.

Dynamiser le tourisme tunisien, en présentant le pays comme une destination authentique et moderne.

Favoriser le transfert de savoir-faire vers d’autres pays africains, consolidant ainsi le rôle de la Tunisie comme leader régional.

Lancement officiel le 4 avril à Tunis

À quelques jours de l’ouverture du pavillon tunisien à Osaka, un événement officiel sera organisé le 4 avril à la Maison de l’Exportateur à Tunis. Placée sous le haut patronage du ministre du Commerce et du Développement des exportations, M. Samir Abid, cette rencontre réunira M. Mourad Ben Hassine, Commissaire Général de la Tunisie à Expo 2025 Osaka et PDG du CEPEX, ainsi que plusieurs partenaires et officiels.

Au programme : discours officiels, présentation architecturale du pavillon, projection d’une vidéo immersive et point de presse.

Une vitrine d’exception pour la Tunisie

L’Expo Osaka 2025 constitue une opportunité unique pour la Tunisie de démontrer son potentiel d’innovation, son héritage culturel et son engagement en faveur du développement durable. Plus qu’un simple espace d’exposition, le Pavillon Tunisie se veut une invitation à la découverte, à la coopération et à la construction d’un avenir partagé.

Gnetnews avec communiqué