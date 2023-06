La Tunisie baisse ses achats de gaz algÃ©rien en 2023, et augmente ses importations d’Ã©lectricitÃ©

La Tunisie baisse ses achats de gaz algérien en 2023, et augmente ses importations d’électricité

L’Observatoire National de l’Energie et des Mines, relevant du ministère de l’Industrie, indique que la Tunisie compte jusqu’à fin avril 2023, 17 permis de prospection et de recherche valides, et 56 avantages d’exploitation, dont 44 en cours de production. Le permis de recherche « Boughrara » a été délivré en janvier 2023.

La production nationale de pétrole a atteint à la fin d’avril 2023 environ 0.53 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP), soit une baisse de 11 %, en comparaison avec la même période de 2022, ayant atteint 0.59 millions de tonnes équivalent pétrole, indique l’observatoire dans son bulletin mensuel d’avril 2023.

La production des liquides de gaz, y compris l’usine de Gabès, a atteint 45 mille tonnes équivalent pétrole jusqu’à fin avril 2023, contre 34 mille TEP pendant la même période de 2022, soit une augmentation de 33 %.

Il est à noter que l’unité de traitement de gaz de Gabès s’est arrêtée, pour les besoins de travaux de maintenance, pendant la même période de 2022.

La production du gaz commercial sec a enregistré une baisse de 13 % à la fin avril 2023, par rapport à la même période de 2022, atteignant 0.57 tonnes équivalent pétrole, contre 0.66 tonnes équivalent pétrole pendant la même période de 2022, indique l’observatoire, imputant ce recul à la baisse de la production dans les principaux champs.

La redevance totale est restée quasiment stable jusqu’à avril 2023, atteignant 334 tonnes équivalent pétrole (TEP).

Les achats du gaz algérien en baisse

Les achats du gaz algérien ont baissé de 2 % jusqu’à fin avril 2023, atteignant 723 mille tonnes équivalent pétrole. Alors que les importations de l’électricité de l’Algérie a connu une hausse sensible, couvrant 12 % des besoins nationaux dans ce domaine.

Les ressources nationales de l’énergie primaire (production et redevance au titre du gaz algérien) a atteint jusqu’à la fin du mois d’avril, 1.5 million de TEP (tonnes équivalent pétrole), soit une baisse de 8 %, par rapport à la même période de l’année 2022. Ceci est dû, principalement, à la baisse de la production nationale de pétrole brut et de gaz naturel.

La demande totale de l’énergie primaire a atteint 2.9 millions de tonnes équivalent pétrole, jusqu’à fin avril 2023, soit une baisse de 7 %, par rapport à la même période de l’année écoulée.

La demande des produits pétroliers a baissé de 5 %, alors que la demande de gaz naturel s’est réduite de 9 %, en comparaison avec l’année passée.

La balance énergétique a enregistré un déficit de 1.4 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP), jusqu’à fin avril 2023, soit une baisse de 6 %, par rapport à la même période de 2022.

L’indépendance énergétique a enregistré une légère baisse, se situant autour de 51 % à la fin d’avril 2023, contre 52 % à la fin d’avril 2022.

Gnetnews