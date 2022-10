La Tunisie est dÃ©sormais voisine de la Turquie, dont la prÃ©sence Ã©conomique et militaire se renforce en Libye (Analyste)

La Tunisie est désormais voisine de la Turquie, dont la présence économique et militaire se renforce en Libye (Analyste)

Le spécialiste de la Libye, Ghazi Moâlla, a révélé ce jeudi 27 octobre, la signature de conventions militaires entre la Libye et la Turquie, depuis deux jours, au mépris de l’organisation des Nations-Unies, étant donné que la Libye est soumise à un embargo sur les armes.

Dans un entretien avec Mosaïque, il a indiqué que la Turquie défie l’Organisation des Nations-Unies, et va ravitailler la Libye de drones et d’armes.

Il a, par ailleurs, révélé la signature de conventions économiques sur la prospection de pétrole, en vertu desquelles la priorité est accordée à la compagnie pétrolière turque, même sur les champs pétroliers qui seront explorés à l’avenir.

« La Tunisie est, désormais, la voisine de la Turquie et non de la Libye », a-t-il considéré.

La Tunisie est en train de perdre un important marché, un voisin stratégique et un appui économique, en faveur de la Turquie.

Il a ajouté que la Tunisie est appelée, aujourd’hui, à se poser la question sur l’objectif de la présence turque en Libye, à quelques dizaines de kilomètres de ses frontières, et jusqu’à quand va-t-elle se poursuivre.

Le spécialiste de la Libye a indiqué qu’ »il y a une différence entre la présence turque en Libye, et l’implantation d’une base turque en Libye ».

Après la conclusion d’un accord pétrolier entre la Libye et la Turquie, tous les pays de la région ont réagi et ont émis des communiqués, demandant la publication des détails de cet accord, et ce qui se passe à leurs frontières, sauf la Tunisie.

L’analyste a fait état d’une nouvelle division, aujourd’hui, en Libye ; « le Maroc a invité le président du parlement et le président du Conseil supérieur de l’Etat en Libye, des séances de dialogue se sont tenues, qui se sont terminées par l’élaboration d’une feuille de route, tout cela aurait dû avoir lieu en Tunisie », a-t-il dit.

« La politique diplomatique de la Tunisie est complétement inexistante, la Tunisie devra être l’amie de tous, indépendamment de celui qui gouverne, aujourd’hui, la Libye », a déploré Ghazi Moâlla.

Il a considéré que la Tunisie était concernée par la souveraineté libyenne, « d’autant que la base militaire turque est sur les frontières tunisiennes, ayant une vue sur la Méditerranée, ce qui constitue une position stratégique ».

