La Tunisie est « exposée à de nombreuses catastrophes naturelles », le gouvernement anticipe

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé ce mardi 20 juin, la première réunion de la commission ministérielle de pilotage stratégique du programme intégré de résilience contre les catastrophes naturelles, en présence de plusieurs ministres, des membres de ladite commission, ainsi que des directeurs généraux, et des chefs d’organismes ministériels impliqués dans la mise en œuvre de ce programme.

La Tunisie est, aujourd’hui, exposée à de nombreuses catastrophes naturelles, en prime les inondations, les incendies de forêts, et la sécheresse, du fait de sa position géographique, et de ses conditions climatiques, a déclaré le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki.

Il a indiqué que des mesures juridiques et opérationnelles allaient être prises pour se prémunir contre les éventuelles catastrophes, à travers l’amélioration des moyens humains et matériels ; et l’actualisation les moyens d’intervention et de secours…

Le ministre de l’Intérieur, cité par un communiqué de la présidence du gouvernement, a reconnu l’existence de certaines lacunes devant être comblées, en matière de gestion des catastrophes, et des crises, et de développement des mécanismes de coordination, avec l’usage des techniques modernes.

Il a appelé à la nécessité de mettre en place un système d’alerte précoce multi-dangers, permettant de prévenir la population contre les phénomènes naturels avant leur survenue, dans les meilleurs délais, de protéger les biens, et de sécuriser la richesse agricole et animale.

Le programme de résilience contre les catastrophes naturelles s’inscrit dans le cadre de la révision du système actuel, de manière à être en phase avec les évolutions internationales, en termes de recherches et d’études réalisées, en se faisant aider par l’expertise pouvant être assurée par les bailleurs de fonds, à l’instar de la banque mondiale, et de l’agence française de développement, pour résister aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.

Le but étant de maîtriser les répercussions négatives des différents fléaux, et d’en réduire les répercussions, a souligné en substance, la ministre des Finances.

Sihem Boughdiri Nemsia a ajouté que son ministère avait adhéré, effectivement, depuis 2019 à ce programme, en partenariat avec la banque mondiale et l’agence française de développement (AFD).

Des mémorandums d’entente ont été signés au terme de la première réunion de la commission ministérielle.

