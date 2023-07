La Tunisie et la BAD signent une convention de 87,1 millions de dollars pour l’appui du dispositif céréalier

La Tunisie et la banque africaine de développement (BAD) ont signé hier, mercredi 19 juillet, une convention de financement d’une valeur de 87,1 millions de dollars, soit l’équivalent de 267 millions de dinars.

Signé par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et la directrice générale adjointe du bureau régional de la BAD de Tunis, Malinne Bloomberg, cet accord de financement s’inscrit dans le cadre de la contribution au projet de développement intégré et durable du dispositif céréalier en Tunisie, en vue d’assurer l’approvisionnement en blé, ainsi qu’en orge destiné aux aliments pour bétail.

Il porte sur le développement de l’infrastructure logistique, destinée au stockage des céréales, et à la consolidation des capacités des acteurs dudit dispositif.

Le ministre de l’économie a mis en exergue l’importance de ce financement, pour sa contribution à appuyer les efforts nationaux en matière d’approvisionnement en blé, ainsi qu’à faire face à l’actuelle crise mondiale alimentaire.

Ces fonds permettront, par ailleurs, à améliorer le dispositif céréalier, dans son ensemble, à travers le développement des capacités des entreprises et leur gouvernance, notamment en matière de digitalisation, de transport, de stockage, de recherche et d’innovation, ainsi qu’en termes d’appui aux agriculteurs, et certaines start ups, opérant, dans ce secteur.

Malinne Bloomberg a réaffirmé, le caractère privilégié des relations entre la banque africaine pour le développement et la Tunisie ; une coopération fructueuse qui se poursuivra, selon les priorités du pays en termes de développement, a-t-elle souligné en substance.

Elle a, mis l’accent, sur l’importance du financement signé, qui contribuera à consolider les capacités de la Tunisie, à développer le système céréalier, et à réaliser sa sécurité alimentaire, notamment dans cette conjoncture mondiale difficile, et face à l’accélération des changements climatiques.

Gnetnews