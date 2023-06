La Tunisie et la banque mondiale signent un accord de 268.4 millions de dollars

La Tunisie et le groupe de la banque mondiale ont signé, ce jeudi 22 Juin, un accord de prêt de 268.4 millions de dollars, soit plus de 907 millions de dinars pour le financement d’un projet de raccordement électrique avec l’Italie, connu sous le nom d’El-Med, lequel va relier les réseaux de l’énergie entre la Tunisie et l’Europe.

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a conclu cet accord financier pour la Tunisie, lors d’une conférence de haut niveau, à laquelle étaient présents des responsables du gouvernement tunisien, et des représentants de la banque mondiale, rapporte la TAP.

Ce projet permettra à la Tunisie de devenir un centre régional de l’énergie renouvelable, à travers la liaison du réseau de l’énergie tunisien, au réseau européen, via un câble marin d’une capacité de 600 mégawatts.

Le projet Elmed vise à consolider l’échange des énergies renouvelables nécessaires au développement durable en Tunisie, ainsi que la stratégie de lutte contre les changements climatiques.

La conférence a représenté une occasion pour l’annonce du lancement du nouveau partenariat avec la Tunisie pour la période 2023 – 2027, laquelle était approuvée par la banque mondiale à la mi-juin.

Le Groupe de la Banque mondiale avait annoncé le 15 juin courant le lancement d’un nouveau cadre de partenariat-pays avec la Tunisie, d’une durée de cinq ans, après sa suspension en Mars dernier suite aux déclarations de la partie tunisienne sur la migration subsaharienne.

Le CPF vient appuyer le plan de développement du gouvernement en faveur d’une expansion économique, de création d’emplois, et de renforcement de la résilience aux changements climatiques.

Ce nouveau cadre de partenariat sera mis en œuvre conjointement par la Banque mondiale, la Société financière internationale (IFC) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), moyennant une enveloppe annuelle sur cinq ans d’environ 400 à 500 millions de dollars…

Gnetnews