La Tunisie et la Chine s’apprÃªtent Ã  lancer un dialogue entre leur civilisation respective (Ji Bingxuan)

La Tunisie et la Chine s’apprêtent à lancer un dialogue entre leur civilisation respective (Ji Bingxuan)

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a reçu ce lundi, le président de la ligue chinoise de l’entente internationale, Ji Bingxuan, et la délégation l’accompagnant, en présence des deux vice-présidents du parlement, Saoussen Mabrouk et Anouar Marzouki.



Bouderbala a affirmé « la profondeur des relations historiques anciennes entre la Tunisie et la Chine, lesquelles constituent une plateforme propice pour une coopération bilatérale solide et constante en matière économique, sociale et sanitaire, ainsi que sur les plans académique et culturel », rapporte l’Assemblée dans un communiqué.

Il a valorisé l’importance et la qualité du soutien chinois à la Tunisie depuis des décennies, à travers la réalisation de nombreux projets de développement dans différents domaines, et dans plusieurs régions de la république, exprimant son souhait de voir cette coopération se poursuive afin qu’elle touche, particulièrement, l’échange commercial et touristique, indépendamment des distances lointaines.

Le président de l’ARP a, par ailleurs, fait part de l’estime de la Tunisie des choix de la Chine, de sa profondeur civilisationnelle, et son legs scientifique et culturel, outre son rayonnement dans son environnement régional et international.

L’hôte chinois a indiqué, pour sa part, que sa visite vise, essentiellement, à examiner les moyens à même de développer davantage la coopération et d’ouvrir de nouvelles perspectives, notamment dans les secteurs culturel et touristique, vu la similitude entre les deux pays, de part la richesse et la diversité de leur legs civilisationnel respectif.

Il a évoqué les préparatifs en vue du lancement d’une activité culturelle fondée sur le dialogue entre les civilisations tunisienne et chinoise, lequel sera un point de départ d’une coopération plus approfondie.

Ji Bingxuan a affirmé les dispositions de l’empire du milieu à poursuivre son soutien à la Tunisie, à travers le lancement de projets économiques et sociaux, outre l’intensification des programmes d’investissements en incitant les entreprises chinoises à s’y lancer.

Gnetnews