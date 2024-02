La Tunisie et la Grande Bretagne disposées à promouvoir l’usage de l’anglais au sein de l’université tunisienne

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a reçu hier, mardi 20 février 2024, l’ambassadrice de Grande-Bretagne à Tunis, Helen Winterton, en présence de la directrice du Conseil britannique, Jill Coates.

La rencontre s’est articulée autour de la consolidation de la coopération entre la Tunisie et le Royaume-Uni, en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, et la préparation des prochaines échéances bilatérales, notamment la commission mixte tuniso-britannique dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, prévue en avril 2024 à Tunis.

Les deux parties ont souligné les dispositions conjointes pour consolider l’usage de l’anglais dans le dispositif universitaire tunisien.

Ils ont salué le nouvel élan de la coopération scientifique tuniso-britannique, notamment, à travers le réseautage des jeunes chercheurs des deux pays, dans les domaines de la technologie, de l’intelligence artificielle, des sciences humaines et sociales, et aussi dans le cadre des opportunités offertes par le programme, horizons Europe.

L’ initiative de partenariat devant être lancée pour consolider les recherches avec l’université d’Oxford dans les domaines de sciences humaines et sociales a été discutée.

L’ambassadrice a remis une invitation officielle de la Secrétaire d’Etat à l’éducation britannique, Gillian Keegan, au ministre pour prendre part au forum mondial de l’éducation qui se tiendra en Mai 2024 à Londres.

Gnetnews