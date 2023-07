La Tunisie et la Libye décident d’opter pour une politique commune contre la migration irrégulière

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, et son homologue libyen, Imad Mostapha Trabelsi, ont convenu d’adopter une politique conjointe face à la migration irrégulière, et l’infiltration illégale à travers les frontières des deux pays.

Dans le cadre de la concertation et de la coopération entre les deux parties, tunisienne et libyenne, une communication téléphonique a eu lieu, samedi 08 juillet, entre les deux ministres autour des réalités et perspectives des relations de coopération, et les questions d’intérêt commun, notamment les prestations rendues au niveau des passages frontaliers des deux pays, à l’occasion du réaménagement du point de passage de Ras Jdrir côté libyen, en vue de garantir la fluidité du mouvement des passagers et des marchandises, rapporte en substance le ministère de l’Intérieur.

Les deux ministres ont souligné la nécessité de la conjugaison des efforts des deux pays, en vue de raffermir les relations bilatérales, et les hisser au plus haut niveau, ce qui traduit les relations de fraternité et sert les intérêts des deux peuples, selon la même source.

Gnetnews