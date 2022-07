La Tunisie et la Libye examinent les moyens de fluidifier le transit au niveau de Ras Jdir

Les parties tunisienne et libyenne examinent les voies et moyens, à même de faciliter, davantage, la fluidité du mouvement de transit des passagers et marchandises dans les deux sens.

Une réunion conjointe s’était tenue mardi 19 juillet à Ras Jdir, ce sujet. Y ont été présents l’ambassadeur de Tunisie en Libye, le directeur général des passages frontaliers terrestres, la directrice générale de la douane, et le directeur général de la police des frontières et des étrangers, ainsi que leurs homologues libyens, et de hauts cadres des deux côtés.

Les deux parties ont examiné les moyens de rendre opérationnel le passage douanier conjoint المنفذ الجمركي المشترك , selon un communiqué de la douane tunisienne.

Ce faisant, le chef du gouvernement d’union libyen, Abdelhamid Dbeibah, avait appelé « à organiser le travail, à définir clairement les compétences des appareils sécuritaires au niveau du point de passage frontalier de Ras Jdir ».

Présidant cette semaine une réunion autour de cette question, en présence de plusieurs membres de son cabinet, Dbeibah a ordonné aux ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur, de coordonner avec la partie tunisienne, afin « d’améliorer la marche du point de passage côté tunisien, et de l’adapter aux flux des passagers libyens », rapportent les médias libyens.

Pour rappel, les parties tunisienne et libyenne avaient discuté en juin dernier l’ouverture d’un passage humanitaire destiné aux cas urgents et malades, leur permettant d’arriver, rapidement, aux établissements de soins.

Les deux pays avaient, également, convenu de faciliter le flux des passagers et des marchandises des deux bords.

Gnetnews