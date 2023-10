La Tunisie et la Palestine signent un mÃ©morandum d’entente pour la lutte contre la pauvretÃ©

La Tunisie et la Palestine signent un mémorandum d’entente pour la lutte contre la pauvreté

Un mémorandum d’entente a été conclu ce mardi 03 0ctobre 2023 au siège du ministère des Affaires sociales, dans le domaine social, entre la Tunisie et la Palestine.

Signé par le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, et son homologue palestinien, Ahmed Majdalani, ce mémorandum d’entente vise à échanger les expériences, notamment, au sujet de la lutte conte la pauvreté, et le développement des programmes et mécanismes nécessaire à une telle lutte, et leur institutionnalisation.

La convention porte également sur l’intégration des personnes porteuses d’un handicap, la consolidation de la protection sociale, les transferts monétaires, ainsi que les aides urgentes inscrites au programme de protection sociale.

Elle concerne, par ailleurs, les programmes d’alphabétisation destinés aux filles et femmes, l’autonomisation économique, et l’inclusion économique des femmes…

Le ministre palestinien a, à cette occasion, souligné l’importance de l’expérience tunisienne des sociétés communautaires, et leur rôle en matière de relance du développement régional et local, affirmant les dispositions de son pays à s’inspirer de cette expérience pilote et à développer les relations avec la Tunisie dans l’ensemble des secteurs afin de renforcer la résistance du peuple palestinien face à l’entité sioniste.

Gnetnews