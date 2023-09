La Tunisie et l’Afrique du Sud clôturent leur dialogue politique à Pretoria et se disent préoccupées par « les changements inconstitutionnels » sur le continent

La Tunisie et l’Afrique du Sud ont souligné, ce vendredi 29 septembre, le besoin de consolider, davantage, les relations bilatérales, et d’entamer la préparation de la sixième session de la commission mixte entre les deux pays, outre la finalisation des procédures inhérentes à la signature du protocole d’accord autour des concertations diplomatiques bilatérales.

Dans la déclaration finale parue au terme de la deuxième session des concertations politiques entre la Tunisie et l’Afrique du Sud, tenues le 29 septembre à Pretoria, sous la coprésidence de Nabil Ammar et son homologue sud-africaine, Grace Naledi Pandor, les deux parties se sont arrêtées à la prochaine session de la commission mixte entre les deux pays, laquelle englobera le cadre de relance de la coopération économique bilatérale, et la négociation sur le mémorandum d’entente dont la signature est prévue, à une date ultérieure, entre les ministres du Commerce et de l’Industrie des deux pays, rapporte ce soir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les deux pays encouragent le raffermissement des relations de coopération entre leurs régions respectives, parmi les districts, les gouvernorats et les zones économiques spéciales. Lors de la visite effectuée par une délégation de la province sud-africaine, Eastern Cape, du 09 au 16 septembre 2023, pas moins de cinq mémorandums d’entente ont été signés avec les gouvernorats de Médenine et de Gabès, et nombre d’entreprises économiques.



Les deux parties se sont dites, par ailleurs, « préoccupées par les changements inconstitutionnels qui se sont traduits par des putschs militaires sur le continent africain ». Ils ont souligné l’importance d’activer la zone de libre-échange continentale africaine, comme condition sine qua non à la réalisation du développement en Afrique, pour ce qu’elle offre en termes d’opportunités de développement des échanges commerciaux entre les pays du Continent.

