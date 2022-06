La Tunisie et l’AlgÃ©rie s’accordent Ã  augmenter les vols charter pour promouvoir le tourisme

La Tunisie et l’Algérie s’accordent à augmenter les vols charter pour promouvoir le tourisme

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a convenu avec son homologue algérien, Yassine Hamadi, à œuvrer à augmenter le nombre de vols charter entre les deux pays, au niveau des différents aéroports, en vue d’améliorer les flux touristiques et fluidifier la circulation dans les deux sens.

Ils ont, par ailleurs, décidé de mettre en place une ligne maritime entre les deux pays, et de promouvoir le tourisme de croisière vers l’Algérie, depuis le port de la Goulette.

Les deux parties ont convenu de consolider la coopération bilatérale dans les domaines du tourisme et de l’Artisanat, à travers la réalisation de projets communs dans les domaines de formation hôtelière, et de tourisme, la création d’un centre tuniso-algérien de formation professionnelle touristique et d’hôtellerie, ainsi que la coopération foncière touristique à travers la signature d’une convention entre les agences foncières des deux pays.

Cette rencontre qui a eu lieu, en marge de la 116ème édition du Conseil exécutif de l’organisation mondiale du Tourisme (OMT), a porté sur le développement du cadre juridique pour encourager et diversifier l’investissement touristique, à travers le rapprochement entre les professionnels des deux pays.

Le ministre du Tourisme a informé son homologue algérien de la stratégie du ministère pour la saison touristique, et le programme de relance du secteur postérieur à la pandémie du Coronavirus.

Le ministre du Tourisme algérien a indiqué que son pays projetait de consolider sa flotte aérienne, à travers l’acquisition de 16 nouveaux appareils.

