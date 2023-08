Tunisie : L’aide au retour volontaire des migrants irrÃ©guliers au centre d’une rencontre entre le ministre de l’IntÃ©rieur et l’ambassadeur d’Allemagne

Tunisie : L’aide au retour volontaire des migrants irréguliers au centre d’une rencontre entre le ministre de l’Intérieur et l’ambassadeur d’Allemagne

La lutte contre le terrorisme, la protection des frontières et la police technique et scientifique, ainsi que les affaires locales ont été au centre hier, mardi 22 août, d’une rencontre entre le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, et l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Peter Prügel, et la délégation l’accompagnant.

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué le sujet de la migration irrégulière. Il a été question « des efforts déployés par les différentes structures de l’Etat, et les unités sécuritaires pour faire face à ce phénomène d’une part, et de la protection et la prise en charge dont font l’objet les migrants irréguliers dans différentes régions du pays, d’autre part, et ce nonobstant les manipulations et les campagnes calomnieuses visant notre pays, sur instigation des parties suspectes », indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Il a été convenu de coopérer davantage dans ce domaine, notamment, en parvenant à des solutions pragmatiques, permettant le rapatriement des migrants irréguliers à leur pays d’origine, moyennant un retour volontaire, en collaboration avec les organisations onusiennes compétentes. Il s’agirait, aussi, de leur venir en aide pour les inciter à rester dans leur pays, à travers le lancement des projets de développement, indique, en substance, la même source.

Gnetnews