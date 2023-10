La Tunisie et le Japon signent un mémorandum d’entente en matière de transition numérique

Dans le cadre de sa visite au Japon, le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Néji, et le ministre de la transformation numérique, Tarō Kōno, ont signé un mémorandum d’entente, visant à consolider la coopération bilatérale dans le domaine de transition numérique et des technologies modernes entre les deux pays, en présence du chargé d’affaires de l’ambassade tunisienne à Tokyo, Houssem Abbes.

Ce mémorandum d’entente vise « à consolider les opportunités de coopération, à échanger les meilleures pratiques dans le domaine de la gouvernance électronique, et de la transition digitale, en optant pour les nouvelles solutions dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, à l’instar de la technologie data, du paiement électronique, de l’identité numérique, du Cloud, de l’intelligence artificielle »…, rapporte ce mardi 10 Octobre, le ministère des Technologies de la Communication, dans un communiqué.

Le mémorandum porte, également, sur « la consolidation des entrainements dans le domaine de la gouvernance électronique, outre l’échange des expériences et des meilleures pratiques, en matière de transition digitale ».

Cet accord traduit « l’engagement des deux pays à consolider et à ouvrir des perspectives de coopération entre la Tunisie et le Japon, pour tirer profit des meilleures pratiques internationales et des opportunités offertes dans le domaine de la transition numérique et de la technologie moderne, en vue de développer les services gouvernementaux destinés au citoyen, de consolider la création et entreprenariat, ainsi que les objectifs du développement durable ».

Le gouvernement tunisien cherche à être au diapason des évolutions dans le domaine de la technologie et de la communication, de tirer profit des pratiques internationales dans le domaine de transition digitale, et de renforcer la position de la Tunisie, en tant que destination de l’investissement et de l’entreprenariat, dans le domaine numérique », a souligné le ministre tunisien.

Son homologue nippon a affirmé, pour sa part, que « le Japon pourrait tirer profit de l’expérience tunisienne, dans de nombreux projets de l’e-Gov, notamment le projet de l’identité électronique, d’échange des informations, d’organisation de la sécurité cybernétique, et d’encouragement des start-ups ».

Gnetnews