La Tunisie et le Royaume-Uni s’engagent à coopérer davantage en matière de lutte contre la migration irrégulière et le crime organisé

La migration irrégulière a été au centre d’une rencontre hier, jeudi 14 septembre, entre le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, et l’ambassadrice du Royaume-Uni à Tunis, Helen winterton, et la délégation l’accompagnant, et ce en présence du Directeur Général de la Sûreté nationale, du Directeur Général, commandant de la garde nationale, ainsi du Directeur Général des relations extérieurs et des relations internationales.



« Les discussions ont porté sur les efforts déployés par les différents organismes de l’Etat et les unités sécuritaires pour contrer ce fléau, en veillant à la protection et la prise en charge des migrants irréguliers présents dans différentes régions du pays, malgré les allégations erronées, et les campagnes de dénigrement auxquelles fait face la Tunisie, sur instigation de parties suspectes », rapporte, en substance, un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Il a été convenu de consolider, davantage, la coopération, et de poursuivre la coordination, notamment pour ce qui des sujets de migration irrégulière, et de crime organisé transfrontalier ; outre la lutte contre le terrorisme, la gestion des crises et la planification stratégique.

Il a été, par ailleurs, question de l’activation des clauses du mémorandum d’ententes signé en 2016 entre les deux pays.

Le ministère indique, en préambule, que la rencontre a permis de passer en revue les programmes de coopération entre les deux parties, et les moyens de les hisser au niveau d’un partenariat stratégique, à travers la mise en place de programmes conjoints fondés sur l’échange des expériences, ainsi qu’en termes de formation et d’équipement.

Gnetnews