La Tunisie et les Emirats déterminés à renforcer leur coopération dans les domaines agro-alimentaire, des composants automobiles et aéronautiques…

Les perspectives de la coopération bilatérale entre la Tunisie et les Emirats arabes unis, dans le domaine de l’industrie et des énergies renouvelables ont été au centre hier, lundi 19 février 2024, d’une rencontre entre la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, et l’ambassadrice des Emirats à Tunis, Imen Sellami.

Les deux parties ont affirmé la solidité des relations bilatérales et des liens d’amitié entre les deux peuples, lesquels sont enracinés dans l’histoire, en examinant les moyens de les développer et de les consolider.

La ministre a salué le niveau du développement émirati, dans le domaine des zones franches, appelant à la nécessité de tirer profit de cette expérience. Elle a, par ailleurs, passé en revue les axes majeurs de la stratégie nationale de l’industrie et du renouveau, et la stratégie nationale énergétique à l’horizon 2035.

« La Tunisie est déterminée à faciliter les procédures pour polariser l’investissement dans les secteurs promoteurs », a-t-elle affirmé.

L’ambassadrice émiratie a, pour sa part, souligné que la Tunisie recèle des compétences et expériences, et est développée économiquement.

Elle a ajouté que son pays était disposé à appuyer la Tunisie dans son processus de développement, appelant à bénéficier des expériences et des connaissances, notamment dans le domaine des technologies modernes, à travers des visites de terrain de délégations économiques aux deux pays.

Les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les efforts en vue d’une action conjointe visant à promouvoir, davantage, les industries agroalimentaires, à l’instar de l’exportation de l’huile d’olive embouteillée, des dattes, des composants automobiles et aéronautiques, des industries pharmaceutiques et autres.

