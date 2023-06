La Tunisie et l’Union europÃ©enne s’engagent dans un communiquÃ© commun sur quatre points

La Tunisie et l’Union européenne s’engagent dans un communiqué commun sur quatre points

La Tunisie et l’Union européenne ont fait paraître, hier dimanche 12 juin, un communiqué commun, à l’issue d’une séance de travail à Carthage entre le président de la république, entouré de plusieurs ministres, d’une part, et la présidente de la Commission européenne, la présidente du Conseil italien, et le Premier ministre néerlandais, d’autre part.

Les deux parties affirment, ainsi, leur foi en l’existence d’immenses potentialités, qui sont de nature à déboucher sur des résultats concrets, profitables à la Tunisie et à l’Union européenne.

Le partenariat global couvrira les domaines suivants :

*Consolidation des relations économiques et commerciales ;

*Instauration d’un partenariat dans le domaine de l’énergie durable et de la compétitivité ;

*Migration

*Rapprochement entre les peuples, ci-après, le texte du communiqué, paru sur le site officiel de la commission européenne :

Une assistance macro-financière

« Forts de notre histoire commune, de notre proximité géographique et de la solidité de nos relations, nous avons convenu de travailler ensemble sur un ensemble complet de mesures de partenariat, susceptibles de renforcer les liens qui nous unissent d’une manière qui nous soit également profitable.

Nous pensons que les potentialités de générer des bénéfices tangibles pour l’UE et pour la Tunisie sont énormes. Le partenariat global couvrirait ainsi les domaines suivants:

Le renforcement des liens économiques et commerciaux

Un partenariat énergétique durable et compétitif

Les migrations

Les contacts entre les peuples.

L’UE et la Tunisie partagent des priorités stratégiques et, dans tous ces domaines prioritaires, nous gagnerions à collaborer plus étroitement.

Notre coopération économique stimulera la croissance et la prospérité grâce à des liens plus solides en matière de commerce et d’investissement, qui favoriseraient les opportunités pour les entreprises, et notamment les petites et moyennes d’entre-elles. Un soutien économique sous forme d’assistance macrofinancière, sera également envisagé.

Notre partenariat dans le domaine de l’énergie aidera la Tunisie à concrétiser sa transition vers les énergies vertes, par la réduction des coûts, la création d’un cadre pour les échanges commerciaux dans le domaine des énergies renouvelables et l’intégration au marché de l’UE.

Dans le cadre de notre action commune sur les questions migratoires, la lutte contre les migrations irrégulières à destination et en provenance de la Tunisie et la prévention des pertes en vies humaines en mer constituent une priorité commune, notamment la lutte contre les passeurs et les trafiquants d’êtres humains et le renforcement de la gestion des frontières, de l’enregistrement et des mesures de rapatriement, dans le plein respect des droits de l’homme.

Les contacts entre nos peuples sont au cœur de notre partenariat et ce volet de notre action englobera une coopération renforcée dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la culture. Le développement de partenariats dans le domaine des aptitudes, ouvrira de nouvelles possibilités en termes de génération de compétences et d’opportunités de mobilité, en particulier pour les jeunes.

Le renforcement du dialogue politique et stratégique au sein du Conseil d’Association UE/Tunisie avant la fin de l’année, offrira une occasion importante de revigorer les liens politiques et institutionnels, dans le but de relever ensemble les défis internationaux communs et de préserver un ordre mondial fondé sur les règles.

Nous avons confié au Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger et au Commissaire européen à la Politique de Voisinage et à l’Élargissement d’élaborer un Protocole d’Accord sur le paquet de mesures du partenariat global, qui devra être approuvé, par la Tunisie et l’Union européenne, avant la fin du mois de juin ».