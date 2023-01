La Tunisie exprime sa solidarité avec le peuple Palestinien

La Tunisie exprime sa solidarité sans réserve avec le peuple palestinien qui se bat avec détermination pour récupérer ses terres occupées et faire valoir ses droits légitimes, inaliénables et imprescriptibles.

Elle réagit à la montée de la violence israélienne dans les territoires occupés et aux violences répétées perpétrées contre le peuple palestinien, comme l’attaque contre la ville de Jénine et son camp en Cisjordanie, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Face à cette situation alarmante, la Tunisie lance un appel pressant à la communauté internationale pour qu’elle agisse rapidement et assume ses responsabilités face à ces agressions répétées.

En même temps, elle dénonce fermement ces agressions et ces exactions, rappelant qu’elles constituent des violations flagrantes des traités et des pactes internationaux et une atteinte aux principes du droit international humanitaire.

Gnetnews