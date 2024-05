La Tunisie exprime ses condolÃ©ances aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s du prÃ©sident Iranien Ebrahim RaÃ¯ssi

La Tunisie exprime ses condoléances après le décès du président Iranien Ebrahim Raïssi

Un communiqué de la présidence publié ce lundi indique que la Tunisie a reçu avec une profonde tristesse et un grand chagrin la nouvelle du décès de Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d’Iran, et de ses accompagnateurs, suite au crash de leur avion survenu dimanche 19 mai 2024.

« La Tunisie, au nom de ses dirigeants et de son peuple, présente ses sincères condoléances et sa compassion aux dirigeants et au peuple iranien frère. La Tunisie prie pour que Dieu, le Tout-Puissant, accorde sa vaste miséricorde au président iranien et à ses accompagnateurs, et qu’il donne à leurs familles la force et la patience nécessaires pour surmonter cette épreuve », lit-on dans le même communiqué.

La Tunisie exprime également sa solidarité avec les dirigeants et le peuple iranien en ces moments de grande affliction.

Gnetnews