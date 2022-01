La Tunisie face à un déferlement de violentes masses d’air à partir de ce lundi, à cause d’une dépression sur le sud de l’Italie

L’Institut national de la météorologie annonce des perturbations météorologiques à partir de ce lundi, lesquelles se poursuivront mardi et mercredi.

Dans un bulletin paru en cette fin de matinée, l’INM indique que des vents violents du secteur nord, souffleront au Nord et au Centre. Leur vitesse sera comprise entre 60 et 80 km, et atteindrait, provisoirement, 100 km, notamment à l’extrême Nord, au Cap-Bon et sur les hauteurs.

Des pluies éparses sont attendues au Nord et localement au centre, qui seront provisoirement orageuses, demain à l’extrême Nord-Ouest.

Ces perturbations sont dues à une dépression sur le Golfe de Gênes, à partir de ce lundi 31 janvier, qui se dirige progressivement vers le Sud d’Italie, à compter de mardi 01er février, ce qui donnera lieu au déferlement de masses d’air violentes à très violentes sur nos champs marins du secteur Ouest, puis s’achemineront vers le secteur Nord.

La vitesse du vent sera entre 7 à 8 sur l’échelle de Beaufort, ce qui équivaut à 28 à 40 nœuds.

Les vents atteindraient 9 à l’échelle de Beaufort, soit 41 à 47 nœuds, au Nord et a à l’est de Tunisie.

La mer sera agitée à très agitée avec des vagues de 6 à 7 mètres.

Gnetnews