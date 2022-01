La Tunisie fÃ©licite l’Inde, les Ã©changes entre les deux pays avoisinent un milliard de dinars/an

La Tunisie félicite l’Inde, les échanges entre les deux pays avoisinent un milliard de dinars/an

La Tunisie félicité l’Inde, à l’occasion de la commémoration du 73ème anniversaire de la république correspondant au 26 janvier.

L’Inde est le deuxième grand pays en termes de population, avec 1,4 milliard habitants, et est parmi les plus importantes dix économies à travers le monde. Elle est aussi un pôle technologique ; la ville indienne, Bangalore, est parmi les principales capitales technologiques, accaparant 38 % des exportations technologiques de l’Inde.

L’Inde et la Tunisie se prévalent de liens d’amitié anciens et privilégiés, qui se sont consolidés par l’instauration de relations diplomatiques en 1958, indique ce mercredi 26 janvier le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ces relations ont connu un saut qualitatif au cours des dernières années, notamment après la signature de la feuille de route entre Tunis et New-Delhi en 2017 pour conférer plus de dynamisme aux principaux secteurs névralgiques.

Les équipes de travail sectorielles couvrant de nombreux domaines, comme l’industrie pharmaceutique, les TIC…ont contribué à consolider les relations bilatérales, selon la même source.

Les échanges commerciaux ont connu, au cours des dernières années, un développement sensible. La moyenne des échanges est estimée à près d’un milliard de dinars/ an, au cours des trois dernières années. Les investissements indiens et les partenariats se sont consolidés, notamment, dans les domaines des engrais chimiques, et des industries mécaniques.

