La Tunisie fustige Israël qui veut transformer une cause juste en conflit religieux

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a affirmé que « les tentatives des forces d’occupation d’imposer la répartition temporelle et spatiale des lieux sacrés en Palestine Occupée, n’est qu’un nouveau maillon de la politique d’implantation et de judaïsation qui s’accélère, en vue de changer le statut historique et légal d’al-Quds, et de la mosquée al-Aqsa, d’imposer ce changement par la force et d’en faire un fait accompli. »

Intervenu hier, jeudi 21 avril, à une réunion de crise à Amman de la commission chargée d’agir sur la scène internationale pour faire face aux politiques israéliennes à al-Quds occupée, Jarandi a appelé la communauté internationale « à saisir la gravité de ces tentatives répréhensibles de tous les points de vue, lesquelles visent à changer la substance de la cause palestinienne, d’une cause de terre et de droit, à un conflit religieux ».

Il a mis l’accent sur « la responsabilité des pays arabes à faire parvenir une seule voix, rejetant pareilles politiques provocatrices, du fait de leurs graves conséquences non seulement sur la sécurité et la paix de la Palestine ou de la région arabe, mais du monde dans son ensemble ».

« Tout le monde sait que l’atteinte à la mosquée al-Aqsa ne peut donner lieu qu’à plus de violence, d’animosité et de haine entre les religions, et ce qui en découle en termes d’extrémisme violent, outre l’instrumentalisation de cette situation de la part de groupes terroristes à travers le monde qui se servent de religion pour servir leurs idéologies », a-t-il souligné.

Jarandi a appelé à « la nécessité de redoubler d’efforts en vue de remettre la Palestine à l’avant-garde des préoccupations de l’opinion internationale, à travers une stratégie de communication arabe à même de mobiliser le soutien international et populaire en défense du droit palestinien ». Il a, par ailleurs, exhorté à accentuer les pressions sur la communauté internationale afin de l’amener « à assumer ses responsabilités légales et morales envers le peuple palestinien et envers nos peuples aussi, du fait de la place d’al-Quds et de la mosquée al-Aqsa dans la conscience arabe, musulmane et chrétienne, au même titre ».

« Le silence envers les agressions israéliennes est de nature à affaiblir la position palestinienne et arabe, et à encourager les forces d’occupation à persister dans leurs exactions et violations, au mépris des résolutions de la légalité internationale et dans une totale impunité ».

La cause palestinienne est une cause de droit et est une épreuve internationale quotidienne pour ce monde ; elle mérite un élan international pour mettre un terme à l’hémorragie cette souffrance continue, a-t-il conclu en substance.

Gnetnews