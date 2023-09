La Tunisie impactée par le changement climatique, sa sécurité alimentaire et hydrique menacée (Bouderbala)

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a affirmé que « la montée des atteintes contre les symboles sacrés de l’Islam la dernière période, ayant atteint l’autodafé des exemplaires du Saint-Coran, la profanation des mosquées, en y faisant irruption et en les faisant exploser, outre l’atteinte contre des sites religieux musulmans par certains extrémistes, sont considérés comme une provocation criante des sentiments des musulmans et une révulsion envers leur croyance ».

Intervenu à la réunion virtuelle des présidents de l’Union des conseils des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Bouderbala a qualifié ces agissements, « d’actes criminels n’ayant rien à voir avec la liberté d’opinion, de pensée et d’expression, sont contraires aux valeurs universelles, et ne font qu’accentuer la haine religieuse et l’extrémisme ».

Le président de l’ARP a pressé la communauté internationale « pour une intervention urgente en vue de mettre un terme à l’autodafé du Coran et à la montée de l’islamophobie, et en juger les auteurs ».

Il a appelé « à rejeter la violence, la haine et l’extrémisme, et à faire valoir les valeurs du juste milieu, de tolérance et de coexistence pacifique ».

Bouderbala a rappelé les positions de certains pays ayant présenté une loi, pour interdire l’atteinte aux religions et aux croyances et symboles religieux.

L’Assemblée Générale des Nations-Unies a adopté une décision portant sur le renforcement du dialogue entre les religions et les cultures, et la tolérance face au discours de haine, a-t-il souligné.

Brahim Bouderbala a, également, appelé « à la conjugaison des efforts des pays musulmans en vue de venir en aide à la Libye et au Maroc, frappés par deux catastrophes naturelles », exhortant les différents pays du monde « à faire face au dérèglement climatiques, dont de nombreux de nos pays ne sont pas responsables ».

« La Tunisie est parmi les pays les plus touchés par le changement climatique dont les répercussions menacent, désormais, sa sécurité hydrique et alimentaire, et entravent, directement, ses efforts en termes de développement », a-t-il déploré.

Il a considéré l’indemnisation, comme une question centrale pour les pays en voie de développement, en vue de réaliser l’équité climatique, au nom du principe des responsabilités communes.

Gnetnews