La Tunisie lance un ambitieux programme de développement de la production, du transport et de la transformation du phosphate pour la période 2025-2030

Le mercredi 5 mars 2025, le Chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, a présidé une réunion ministérielle à la Kasbah, dédiée à l’examen du programme futur de développement de la production, du transport et de la transformation du phosphate pour la période 2025-2030, ainsi qu’à l’évaluation de la situation actuelle du Groupe Chimique Tunisien (GCT) et de ses projets pour la même période.

Dès l’ouverture de la séance, M. Maddouri a souligné le caractère stratégique du secteur du phosphate, qu’il considère comme un pilier essentiel de l’économie tunisienne. Il a insisté sur la nécessité de revitaliser ce secteur, de renforcer sa gouvernance et de développer ses capacités de production afin de soutenir la croissance économique, d’améliorer la balance des paiements et de stimuler les exportations.

En conformité avec les recommandations du Président de la République, Kais Saïed, qui a appelé à une amélioration significative de la production du phosphate en tant que richesse nationale, M. Maddouri a souligné la nécessité de coordonner les efforts de toutes les parties prenantes pour augmenter la cadence de production et garantir la durabilité du secteur. Il a insisté sur l’importance d’investir dans des technologies modernes pour accroître la productivité et de diversifier les marchés d’exportation, tout en veillant à respecter les normes environnementales.

Le Chef du gouvernement a également évoqué les défis auxquels le secteur fait face, en particulier en matière de production, de transformation et de transport. Il a appelé à des solutions rapides et durables pour surmonter ces obstacles et améliorer la performance du secteur, en mettant l’accent sur une approche globale qui intègre les dimensions économiques, sociales et environnementales pour stimuler le développement dans les régions du bassin minier, ainsi qu’à Gabès.

Lors de la réunion, la Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a présenté les plans d’action des différents intervenants dans le secteur du phosphate, allant de l’extraction à la transformation, en passant par la gestion des ressources en eau et la logistique. Elle a détaillé les objectifs du programme 2025-2030, qui inclut une augmentation progressive de la production de phosphate pour atteindre 14 millions de tonnes par an d’ici 2030. Elle a également précisé les besoins logistiques et les exigences nécessaires pour garantir la continuité de la production.

Le programme du Groupe Chimique Tunisien pour la période 2025-2030 a également été discuté, avec pour objectif d’atteindre un taux d’activité de 80% de la capacité des usines d’ici 2028.

Au terme de la réunion, plusieurs décisions importantes ont été prises, notamment :

-L’approbation du programme initial de production, de transport et de transformation du phosphate pour 2025-2030, avec la mise en place d’un mécanisme de suivi permanent.

-La mise à niveau des unités de production d’acide sulfurique et la réalisation d’un programme de maintenance pour les équipements lourds et les camions.

-La création d’une unité industrielle pour produire du phosphate monocalcique et du mono-phosphate de calcium à Skhira, avec une capacité de production de 250 000 tonnes par an.

-La construction d’une unité industrielle pour produire de l’acide phosphorique purifié à Skhira, avec une capacité de 60 000 tonnes par an.

-La mise en place d’un système de traitement des émissions des unités de production d’acide phosphorique à Gabès, Skhira et Menzel Bouzelfa pour améliorer la situation environnementale.

-L’intégration du « phosfogyps » comme matière valorisable, éliminant son statut de déchet dangereux.

-L’exonération du Groupe Chimique Tunisien de la TVA sur les intrants des engrais destinés au marché local.

Gnetnews