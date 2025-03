La Tunisie marque sa présence au Mobile World Congress 2025 à Barcelone

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) pilote actuellement la participation tunisienne au Mobile World Congress, qui se déroule du 3 au 6 mars 2025 à Barcelone. Pour la 12ᵉ année consécutive, la Tunisie affirme son engagement dans ce rendez-vous mondial des télécommunications et de la connectivité à travers une présence structurée autour de l’exposition et du réseautage.

Quatre entreprises tunisiennes, spécialisées dans les télécommunications, la fintech et l’intelligence artificielle, exposent leurs solutions et multiplient les rencontres BtoB pour explorer de nouvelles opportunités de partenariat. Une délégation de six start-ups, encadrée par le ministère des Technologies de la Communication, bénéficie également d’un accompagnement au sein du pavillon national.

L’ambassadrice de Tunisie à Madrid, Mme Fatma Omrani Chargui, accompagnée du conseiller économique de l’ambassade et du représentant de la FIPA en Espagne, a inauguré le pavillon tunisien. Elle a échangé avec les participants tunisiens pour réaffirmer le soutien diplomatique à leurs démarches commerciales.

Le pavillon tunisien a accueilli une séance de networking avec une délégation d’entrepreneurs canadiens issus des provinces de l’Ontario et de l’Alberta. Objectif : explorer des opportunités d’affaires en Tunisie et en Afrique du Nord.

Cette initiative de mise en relation, menée en collaboration avec le CEPEX et le service économique de l’ambassade du Canada à Tunis, vise à renforcer les échanges et à multiplier les opportunités de coopération en marge du salon.

