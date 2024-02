La Tunisie mène l’expérience de la plantation des céréales au Sahara pour améliorer sa production agricole (ministre)

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, a déclaré hier, mardi 20 février, que le ministère travaille, d’une manière sérieuse, conformément à une stratégie et un plan d’action, lié à de nombreux projets, dont les terres domaniales. L’ensemble des terres agricoles relevant du ministère ont été exploitées malgré, des moyens financiers limités, a-t-il dit.

Dans sa réponse aux interrogations des députés, lors d’une plénière au terme de laquelle, le projet de loi organisant le commerce international des espèces animales et végétales menacées d’extinction à été adopté à 117 voix favorables, 06 abstentions et 06 oppositions, le ministre a indiqué que l’objectif du ministère de l’Agriculture est de développer le secteur agricole, et de promouvoir le compter sur soi pour parvenir à la sécurité alimentaire, signalant que le ministère a réussi à mettre à disposition les semences des grandes cultures, sans toucher à la quantité de céréales consacrés à la consommation.

Le ministre a fait savoir que les superficies consacrées à la céréaliculture sont estimées à 970 mille hectares, dont 590 mille hectares blé dur en vue de parvenir à l’autosuffisance.

Le ministère est déterminé à parvenir à des solutions aux changements climatiques, et à améliorer la production agricole en menant l’expérience de la plantation des céréales au Sahara, et en optant pour les cultures verticales et les développer, étant donné qu’elles consomment 80 % moins d’eau d’irrigation, les résultats sont positifs et augurent d’un avenir prometteur, a-t-il souligné.

Le ministre a expliqué que la récolte oléicole de cette saison est estimée à 220 mille tonnes, et contribue à l’amélioration des recettes en devise.

Il a ajouté que le ministère avait assuré l’encadrement et l’aide aux agriculteurs, liés à la récolte et au stockage des dattes.

Le ministère est déterminé à protéger la richesse animale nationale conformément à une stratégie scientifique, comme elle tend à préserver les semences tunisiennes, en ayant recours à des experts, et oeuvre à créer des semences tunisiennes adaptées aux changements climatiques, conformément à une démarche scientifique agricole.

Gnetnews