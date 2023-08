La Tunisie mise sur de nouveaux marchés touristiques, dont celui japonais

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a affirmé que son ministère œuvre « à s’orienter vers de nouveaux marchés touristiques promoteurs, à l’instar du Japon, pour polariser une nouvelle catégorie de touristes, à forte capacité de dépense ».

Recevant hier, mardi 15 août, l’ambassadeur du Japon à Tunis, Takeshi Osuga, Belhassine a indiqué que la Tunisie était présente aux différents foires et salons internationaux organisés au Japon, et continuera à y être présente, notamment dans les domaines du tourisme et de l’artisanat, en vue de promouvoir, davantage, la destination tunisienne.

Le diplomate nippon a exprimé, pour sa part, les dispositions du pays du soleil levant, à développer ses relations de coopération avec la Tunisie dans de nombreux domaines, dont le tourisme et l’artisanat, prônant des projets conjoints de formation, et l’échange des expériences…

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur les relations privilégiées entre la Tunisie et le Japon, dans des secteurs liés au tourisme et à l’artisanat, et les moyens de les consolider notamment en matière de tourisme durable, de tourisme culturel, des métiers de l’artisanat, comme la céramique, etc., rapporte, en substance, le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Gnetnews