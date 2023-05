La Tunisie mobilise 844 millions de dinars au titre de la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national pour 2023

Le Directeur Général de Tunisie Clearing, Maher Zouari, a déclaré à l’Agence TAP que la Tunisie a mobilisé un montant de 844 millions de dinars au titre de la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national pour l’exercice 2023. Cette tranche a enregistré un taux de réponse de 120%, pour un montant initial fixé à 700 millions de dinars.

Les montants souscrits proviennent principalement des intermédiaires en bourse et des banques, avec des taux de souscription respectifs de 78% et 22%. La catégorie « B » a mobilisé 686 millions de dinars, représentant 81% du montant global, tandis que la catégorie « C » a mobilisé 153,8 millions de dinars, soit 18% du montant global.

La catégorie « A », réservée aux souscriptions des personnes physiques, a mobilisé 4,6 millions de dinars. Zouari a rappelé que les souscriptions à la première tranche et à la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national pour 2023 ont permis de mobiliser près de 1 559 millions de dinars, alors que le gouvernement avait fixé un objectif de 2 800 millions de dinars pour les quatre tranches de cet emprunt.

