Saïed à Faeser et Darmanin : « La Tunisie n’acceptera pas d’implanter les migrants sur son territoire »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 19 Juin à Carthage, la ministre de l’Intérieur allemande, Nansy Faeser, et son homologue français, Gerald Darmanin.

La rencontre a porté sur « les relations de coopération et de partenariat ancrées et stratégiques entre la Tunisie et l’Union européenne dans différents domaines, et la détermination mutuelle de les renforcer et les développer vers des perspectives plus larges, conformément à de nouvelles conceptions », rapporte la présidence dans un communiqué.

« La Tunisie n’acceptera, jamais, de faire fonction de garde-frontières de n’importe quel autre pays, comme elle n’acceptera pas d’implanter les migrants sur son territoire », a affirmé le président de la république.

Saïed a réitéré sa position quant « à la nécessité d’opter pour une nouvelle approche, envers la migration irrégulière, fondée sur l’éradication des causes, et non sur la tentative de régler les résultats ».

Le chef de l’Etat a appelé à la conjugaison des efforts pour mettre un terme à ce phénomène anormal et inhumain.

Nansy Faeser et Gerald Darmanin étaient arrivés hier à Tunis, dans une visite conjointe, et étaient accueillis à l’aéroport Tunis-Carthage par leur homologue tunisien, Kamel Feki.

