La Tunisie ne dispose pas d’un stock régulateur, et sera obligée d’importer les 04 œufs à 1600 millimes

Le Secrétaire Général de la fédération nationale des volailles, relevant de l’UGTT, Radhouane Gharafi, a prédit hier dimanche 19 décembre que « la Tunisie connaisse une crise de production des œufs avec l’arrivée du mois de Ramadan, ce qui risque de conduire le pays à importer les 04 unités à 1600 millimes ».

Dans une déclaration à Radio Monastir, il a appelé à préserver la filière de production des œufs, en vue de prévenir une crise de production.

Il fait état de l’incapacité du pays, et ce pour la première fois, de constituer un stock régulateur pour Ramadan de 30 millions d’œufs ; un état de fait qui perdurera, à ses yeux, tant que le prix reste inchangé. Il a appelé à la libération de la tarification des œufs, selon le principe de l’offre et de la demande, afin d’encourager l’agriculteur à produire et sauvegarder cette filière.

Le syndicaliste a, par ailleurs, exhorté le ministère de l’Agriculture à prendre des mesures urgentes, comme la constitution d’un stock à travers le Groupement Interprofessionnel des Produits Avicoles et Cunicoles (GIPAC) pour protéger le producteur et le consommateur.

Gnetnews