La Tunisie n’est plus un point de transit, et « l’implantation des migrants sur son sol n’est ni humaine, ni acceptable » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a plaidé, dimanche, pour une approche réaliste du fléau migratoire, s’interrogeant sur la manière dont ces démunis sont arrivés en Tunisie, après avoir parcouru des kilomètres à pied.

Lors d’une rencontre à Carthage avec la présidente de la commission européenne, Ursula Von der Leyen, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, il a souligné que « nos valeurs requièrent que l’on traite les migrants irréguliers, humainement ». « La Tunisie n’est plus un point de transit, mais s’est transformée en lieu de résidence », laquelle devra être régulière dans le respect de sa législation.

« La solution à laquelle appellent, implicitement, certains, consistant à l’implantation de ces migrants contre des sommes d’argent n’est ni humaine, ni acceptable », a-t-il dit.

Et de poursuivre : « les solutions sécuritaires ont montré leurs limites, et ont accentué la souffrance des victimes de la pauvreté et des guerres, si un minimum d’attributs d’une vie digne leur ont été assurés, ils ne se seraient pas transformés en proie facile de ces réseaux criminels qui commercent avec les corps et les organes, au Sud et au Nord de la Méditerranée ».

Gnetnews